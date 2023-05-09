عمرو يوسف: شاهد قبل الحذف تسريب ڤيديو لخناقتي مع تايسون

حرص الفنان عمرو يوسف على الاحتفال بعيد ميلاده صديقه الفنان محمد ممدوح الـ42، عن طريق طرح فيديو نادر له مع تايسون، أثناء التدريب على أحد المشاهد.



وكتب عمرو يوسف على الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: شاهد قبل الحذف تسريب ڤيديو لخناقة بين تايسون وعمرو ( ڤيديو من ٥ سنين ) كل سنة و انت طيب يا صاحبي ودايماً الممثل الكبير اللي مشرفنا.

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محمد ممدوج يحتفل بعيد ميلاده الـ42



يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح أو تايسون كما يلقبه أصدقاؤه المقربين، بعيد ميلاده الـ42، حيث أنه من مواليد 9 مايو عام 1981.

ولد محمد ممدوح بالكويت، حيث أن والده كان يعمل هناك فى الثمانينات من القرن الماضي، ثم عاد إلى القاهرة وتحديدا فى منطقة الحلمية القديمة وبدأ حياته منها.





السبب وراء تسمية محمد ممدوح بتايسون

ويعرف الفنان محمد ممدوح داخل الوسط الفني وخارجه بلقب تايسون، وهو اللقب الأشهر على الإطلاق، حيث أطلق عليه مدربه الخاص أثناء فترة الدراسة هذا اللقب لكونه كان يلعب ملاكمة أثناء الدراسة.



وسرد ممدوح أو تايسون تفاصيل هذه القصة عندما حل ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، فى برنامجها الشهير صاحبة السعادة وقال تايسون أنه أثناء فترة دراسته كان يقوم بالهروب من اليوم الدراسي بسبب لعب الملاكمة، وأطلق عليه المدرب الخاص به لقب تايسون أسوة باللاعب مايك تايسون الأسطوري، حيث أن مايك تايسون كان شهير بأن نفسه القصير فى جميع الجولات، وهو نفس الشىء الذي كان يتميز به تايسون أثناء لعبه للملاكمة فأطلق عليه نفس الاسم.

محمد ممدوح يعود لتصوير وش فى وش

عاد الفنان محمد ممدوح ليواصل تصوير فيلمه الجديد "وش في وش"، والذي تشاركه بطولته أمينة خليل.

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجان .

تفاصيل فيلم وش في وش

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.