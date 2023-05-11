طريقة تحضير طاجين الدجاج بالزبيب والبصل بخطوات سهلة للمبتدئين

تقدم الشيف ام عثمان طريقة تحضير طاجين الدجاج بالزبيب والبصل بطريقة سهلة للمبتدئين بمذاق لا يقاوم وقيمة غذائية عالية. .



مقادير طاجن الدجاج بالزبيب



بصل مقطعة دوائر

دجاجة مغسولة ونزيل الجلد

زبيب

زيتون

حامضة معصرة

زيت عادي

زيت زيتون

ابزار او فلفل اسود

زعفران كركم اصفر

ملح

زنجبيل القليل

كركم برتقالي

بقدونس مفروم مع توم القليل من التوم

لتزيين

لوز محمر و مشمش معسل ختياري



طريقة عمل طاجن الدجاج بالزبيب



نأخذ طاجين نضع فيه الزيت و نصف بصلة مقطعة و التوابل ثم نضع الدجاجة و نضع البقدونس والتوم و نتركه يتقلى ويتحمر فوق نار هادئة مع التحريك

نضيف البصل الباقي حوالي بصلة كبيرة مقطعة صغيرة

ثم زبيب و زيتون و حامض مرقد ومعصر و ربع كاس ماء ونترك الكل يطبخ

بعدها ونغلق عليه جيدا يطبخ ربع ساعة مع التاكد من وجود الماء وعندما يكون جاهزا و يقدم .