عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير طاجين الدجاج بالزبيب والبصل بخطوات سهلة للمبتدئين

طريقة تحضير طاجين
طريقة تحضير طاجين الدجاج بالزبيب والبصل بطريقة سهلة للمبتدئي

تقدم الشيف ام عثمان طريقة تحضير طاجين الدجاج بالزبيب والبصل بطريقة سهلة للمبتدئين بمذاق لا يقاوم وقيمة غذائية عالية. .

طريقة عمل عجينة الطعمية الدايت

بمادة طبيعية.. أسرع طريقة لعلاج الشعر الأبيض


مقادير طاجن الدجاج بالزبيب 


بصل مقطعة دوائر
دجاجة مغسولة ونزيل الجلد
زبيب
زيتون
حامضة معصرة
زيت عادي
زيت زيتون
ابزار او فلفل اسود
زعفران كركم اصفر 
ملح
زنجبيل القليل
كركم برتقالي
بقدونس مفروم مع توم القليل من التوم
لتزيين 
لوز محمر و مشمش معسل ختياري 


طريقة عمل طاجن الدجاج بالزبيب


نأخذ طاجين نضع فيه الزيت و نصف بصلة مقطعة و التوابل ثم نضع الدجاجة و نضع البقدونس والتوم و نتركه يتقلى ويتحمر فوق نار هادئة مع التحريك
نضيف البصل الباقي حوالي بصلة كبيرة مقطعة صغيرة
ثم زبيب و زيتون و حامض مرقد ومعصر و ربع كاس ماء ونترك الكل يطبخ
بعدها  ونغلق عليه جيدا يطبخ ربع ساعة مع التاكد من وجود الماء وعندما يكون جاهزا و يقدم .

البقدونس الشعر الابيض بصلة كبيرة الطعمية طريقة عمل عجينة الطعميه الدايت طريقة عمل عجينة الطعمية طريقة عمل طاجن طريقة عمل طاجن الدجاج طريقة عمل عجينة الدجاج علاج الشعر الابيض عجينة الطعمية مفروم مة غذائية كركم دجاجة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أسعار اللحوم الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الأرز الهندي المبهر

15 قطعة بنصف كيلو بانية.. طريقة عمل الاستربس

أحلى من الفراخ واللحمة.. طريقة عمل شاورما الباذنجان اللذيذة

أكلة الإمارات.. طريقة عمل مجبوس الدجاج

ترشيحاتنا

مكون من 3 طوابق.. القصة الكاملة لانهيار منزل بسوهاج ووفاة 3 أشخاص|شاهد

فرحة بعد يومين.. التفاصيل الكاملة لوفاة كيرلس عريس ملوي في حادث| صور

أطاحت به سيارة ملاكي.. مصرع عامل دليفري في حادث على كوبري فيصل

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية والمستشار الأمريكي يطالبان بوقف التصعيد ضد غزة

بعد أزمته الأخيرة.. تطور مفاجئ يقرب ساديو ماني من ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ