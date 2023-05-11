قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عجينة الطعمية الدايت .

المقادير

ممكن تحطي بديل الحمص حطي فول مقشر وستعملي نفس الطريقه

‏- ½ 1 كوب حمص حب منقوع في الماء ليلة كاملة

‏- ¼ كوب بقدونس

‏- ¼ كوب كزبرة

‏- 1 بصل متوسط مقطع ارباع

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة بهارات عربية مشكلة

‏- ½ معلقة صغيرة بيكينج باودر

‏- ½ معلقة صغيرة كمون

الطريقة

حمي الفرن على حرارة متوسطة. إدهني صينية فرن بمسحة بالزيت

أصعب في محضر الطعام، ضعي الحمص والبقدونس والكزبرة والبصل. إطحني المزيج حتى يتجانس.

أضيفي الملح والبهارات العربية والكمون والبيكينج باودر. إطحني المزيج حتى تحصلي على قوام عجينة.

شكلي أقراص متساوية الحجم من المزيج وضعيها على صينية الفرن. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ10 دقائق. أقلبي أقراص الفلافل بعد مرور نصف وقت الطهي.

أخرجي الصينية من الفرن.

ضعي الفلافل في طبق التقديم وقدميها.