طليقة من يؤتمن على العرض.. محامية توضح حقوقها بعد رميها في الشارع

انتشر منذ سنوات قليلة تريند “من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال”، وأثار به أب الجدل بعدما تخلى عن حقوق ابنته في كتابة قائمة المنقولات، وكتب بدلا منها الجملة الشهيرة وطلب منه أن يتقي الله في ابنته.

وبعد أن تم الطلاق بين ابنته ومن يؤتمن على العرض، استغاثت وقالت إنه رماها فى الشارع ولا يدفع نفقه، وحدثت صدمة لمتابعي التريند من البداية، وجدل كبير حول التخلي عن قائمة المنقولات.

وعلقت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على طلاق زوجة من يؤتمن على العرض كما عرفت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنه كان من المتوقع أن تفشل هذه الزيجة لأن جملة “من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال” هي فضفاضة وليس لها صلة بحقوق الزوجة.

البحث عن التريند

وأضافت رباب عبده لـ"صدى البلد"، أن الأب فرط في حق بنته بصورة متعمدة وشدهم البحث عن التريند، ليقوم الأب بهذا الفعل ويُضيع حق ابنته بعد الطلاق.

وتابعت: "يجب أن نحافظ على حقوق الزوجة، لأنه لا يوجد شخص بمأمن من تغيرات الدنيا، وشاهدنا ما حدث مع زوجة من يؤتمن على العرض وأنها لم تحصل على شيء من حقوقها.

حقوق الزوجة

وأوضحت أن طليقة من يؤتمن على العرض رغم أنها لم تكتب قائمة المنقولات، إلا أن لها الحق في أن ترفع قضية استرداد منقولات أمام محكمة الأسرة، ولها الحق أن تحصل على التمكين لتحصل على شقتها وعلى منقولاتها، ولها الحق في أن ترفع دعوى للنفقة.

وطالبت بالعمل على توعية المرأة بحقوقها القانونية ومستحقاتها بعد الطلاق، وفي ظل المناداة من مواقع التواصل الاجتماعي بعدم أهمية قائمة المنقولات، لا بد من القضاء على هذه التشوهات الفكرية والبحث الدؤوب عن موجة التريند التى تضيع حقوق المرأة.

الشروط الخاصة في قسيمة الزواج

وأكدت أهمية الشروط الخاصة التي تكتب في قسيمة الزواج، بحيث تضع الفتاة كل الشروط التي تحقق لها الأمان على المدى القريب والبعيد، وهو ما تجهله أكثر الفتيات وهي ضمانة حقيقية لحقوقهن بعد الزواج.



