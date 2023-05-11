الدفاع الروسية تفضح أكاذيب الغرب بشأن عمليات اعتراض الصواريخ في أوكرانيا.. تفاصيل

قال مصدر كبير بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن كييف تضخم باستمرار عدد عمليات اعتراض الصواريخ الروسية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف لتبرير تجاوز أنظمة الصواريخ الغربية المضادة للطائرات.

وحسب وكالات أنباء روسية حكومية، قال المصدر: "هذه ليست المرة الأولى التي يعلنون فيها عن اعتراض صواريخنا. علاوة على ذلك، فإن عدد عمليات الاعتراض أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات مما نطلقه بالفعل. مما يزيد من فعاليتها”.

واضاف: “يقوم الغرب، بعد كل عمل من أعمالنا القتالية، على وجه السرعة بإرسال أنظمة دفاع جوي جديدة إلى نظام كييف. من الواضح لماذا”.