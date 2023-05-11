أمروا باعتقال بوتين | تحرك عاجل من روسيا ضد قضاة الجنائية الدولية

قالت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، إنها ستدرج قريبا على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إن "لجنة التحقيق فتحت بسرعة قضية جنائية ضد رئيس المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة، والذين أثروا بنشاط في اتخاذ هذا القرار، وسندرجهم قريبا على قائمة المطلوبين".

الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت يوم 17 مارس الماضي مذكرة باعتقال بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.