قالت صحيفة “ميل بولسكا” البولندية، إنه بعد هزيمة أوكرانيا، ستترك الولايات المتحدة بولندا وحيدة مع روسيا، لأن الولايات المتحدة ستكون في صراع مسلح مع الصين.

وقالت الصحيفة، "يمكننا أن نرى أن أوكرانيا لا تربح في ساحة المعركة ، ويبدو أن لديها فرصًا أقل فأقل للفوز".

وأشارت إلي أن الولايات المتحدة تريد إضعاف روسيا تمامًا في جميع مجالات الصراع في أوكرانيا ، لكن الصين لن تسمح بذلك.

وأوضحت أن “دخول بكين إلى اللعبة في أوكرانيا يحولها من لاعب إقليمي إلى لاعب عالمي ويقرب بداية الصدام العسكري الصيني الأمريكي ، ولن تنعكس نقطة التحول هذه بشكل جيد على بولندا”.

وقالت: “فكر الآن في التطور الأكثر احتمالا للأحداث، وهو هزيمة أوكرانيا، وفي جزء آخر من العالم اندلع صدام عسكري بين الصين والولايات المتحدة. هل سيستمر الأمريكيون في تقديم المساعدة - ليس لأوكرانيا، ولكن بولندا؟".

ولفتت الانتباه إلي أن “بولندا في صراع بالفعل مع روسيا بسبب كل الدعم العسكري المرسل إلى أوكرانيا، لكن هذه المرة لن تتمكن الولايات المتحدة من مساعدة وارسو مثل كييف، لأن واشنطن ستكون مشغولة في محاربة الصين”.