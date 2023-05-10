لهذا السبب .. بولندا تستدعي السفيرة الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاسز جاسينا،اليوم الأربعاء، أن يولندا استدعت سفيرة روسيا بعد أن اعترضت طائرة مقاتلة روسية طائرة دورية الحدود البولندية الأسبوع الماضي وأسفرت عن تصادم.

وقالت جاسينا في تغريدة اليوم الأربعاء: "إننا ندين بشدة السلوك الاستفزازي والعدواني للجانب الروسي ، وهو حادثة دولية خطيرة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الامريكية.



وأعلنت السلطات الرومانية يوم الأحد إن طائرة مقاتلة روسية "Sukhoi Su-35" تعترض طائرة شرطة حدودية بولندية تحلق مهمة على البحر الأسود بالقرب من الحدود الرومانية يوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان إن الحادث وقع صباح يوم الجمعة ، على بعد حوالي 60 كم (37 ميلًا) شرق المجال الجوي الروماني.

وكانت الطائرة البولندية هناك كجزء من مهمة مشتركة قام بتنسيقها نظام دوريات الحدود التابع للاتحاد الأوروبي فرونتكس. وتركز المهمة ، التي من المقرر أن تستمر حتى منتصف ديسمبر ، على منع الهجرة غير النظامية والصيد غير القانوني والتلوث البحري وغيرها من الجرائم العابرة للحدود في غرب البحر الأسود ، وفقًا للوزارة.

وقال حرس الحدود البولندي على تويتر إن الطائرة الروسية SU-35 طارت إلى المنطقة دون اتصال لاسلكي وأجرت 'مناورات عدوانية وخطيرة'.