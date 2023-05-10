جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن قرار بولندا تسمية مدينة كالينينجراد الروسية “كرولوفيتش”، هو “جنون”.

وتعترض وارسو على الاسم الحالي للمدينة بسبب ارتباطها برجل دولة سوفيتي، تلومه وارسو على مذبحة ضباط بولنديين تم أسرهم تحت قيادة جوزيف ستالين.

وقال بيسكوف، عندما سئل عن إعادة التسمية: “بولندا من حين لآخر تنزلق إلى هذا الجنون في كراهيتها للروس. لقد تكرر هذا لعدة قرون، منذ القرن السادس عشر أو السابع عشر، أو حتى قبل ذلك. لا يبشر بشيء جيد لبولندا أو البولنديين”.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أن التوصية بتغيير الاسم صدرت الشهر الماضي عن الهيئة الوطنية البولندية المسؤولة عن الأسماء الأجنبية.

زعمت اللجنة المسئوله عن تغيير الاسم أن الاسم الحالي للمدينة “مصطنع” واستشهدت بالصراع في أوكرانيا كمساهمة في قرارها.

وتتبع كالينينجراد تاريخها إلى منتصف القرن الثالث عشر، عندما كانت مستوطنة بروسية تدعى “توانجستي” مقرها في نفس الموقع.