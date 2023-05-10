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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن توجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قواته ألحقت أضرارًا جسيمة، بلواء البندقية الآلي المنفصل 72 لروسيا بالقرب من باخموت، وإن المدينة الشرقية لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقال سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، إن الوضع لا يزال “صعبًا” في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة بين مجموعة فاجنر التابعة للجيش الخاص.

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وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.

وقال ماكجريجور: "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300000 جندي قتلوا، خسائرهم لا يمكن تعويضها، لذلك في الوقت الحالي لدينا نظام يائس في كييف سيفعل أي شيء لإشراك الولايات المتحدة في الحرب مع روسيا”.

فاجنر باخموت روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني

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