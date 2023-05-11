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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

صدى البلد

قال مسؤول أمريكي، اليوم، إن جنوب أفريقيا زودت روسيا بأسلحة حيث يتمتع البلدان بعلاقات وطيدة وجيدة في جميع المجالات الاقتصادي منها والعسكري.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم الذي يتزعمه يطالب بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أسابيع من إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي 17 فبراير، أجري كلا من الصين وجنوب أفريقيا وروسيا مناورات عسكرية كبيرة، قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا.

ولكن قوبلت تلك المناورات برفض ومعارضة أمريكية، وهددت واشنطن جنوب أفريقيا من الإقدام علي تلك المناورات. حيث قال ممثل القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال كينيث إيكمان، إن “واشنطن لا تريد إجبار شركائها الأفارقة على الاختيار في التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وخصومها - روسيا والصين”. 

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