تحرك جديد من روسيا لتعزيز وتقوية الروبل

قال نائب رئيس بنك روسيا، أليكسي زابوتكين، اليوم الخميس، إنه تم تجاوز الحد الأدنى من أرباح الصادرات، وهو ما يفسر التعزيز الحالي لـ الروبل.

وقال زابوتكين، على هامش منتدى سان بطرسبرج القانوني الدولي الحادي عشر، “على الأرجح، هناك بعض التحسن في تدفقات الحساب الجاري، ما تحدثنا عنه في بداية أبريل، أنه كان هناك انخفاض في أرباح الصادرات بينما استمرت الواردات في النمو”.

واضاف: “يبدو أن النقطة الأساسية لأرباح الصادرات قد تجاوزت بالفعل وأجاب على السؤال حول كيفية تفسير التعزيز الحالي للروبل”.

وتابع قائلا: “حركة سعر الصرف التي حدثت بالفعل ستساهم في تضخم التضخم لهذا العام. ويؤخذ هذا التأثير في الاعتبار في التوقعات. التوقعات للتضخم لعام 2023 4.5-6.5٪ ، التي تم نشرها بعد الاجتماع الاخير لمجلس الادارة سيأخذ في الاعتبار الانخفاض الذي حدث بالفعل”.