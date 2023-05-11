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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك جديد من روسيا لتعزيز وتقوية الروبل

تحرك جديد من روسيا
تحرك جديد من روسيا لعزيز وتقوية الروبل.. تفاصيل

قال نائب رئيس بنك روسيا، أليكسي زابوتكين، اليوم الخميس، إنه تم تجاوز الحد الأدنى من أرباح الصادرات، وهو ما يفسر التعزيز الحالي لـ الروبل.

وقال زابوتكين، على هامش منتدى سان بطرسبرج القانوني الدولي الحادي عشر، “على الأرجح، هناك بعض التحسن في تدفقات الحساب الجاري، ما تحدثنا عنه في بداية أبريل، أنه كان هناك انخفاض في أرباح الصادرات بينما استمرت الواردات في النمو”.

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واضاف: “يبدو أن النقطة الأساسية لأرباح الصادرات قد تجاوزت بالفعل وأجاب على السؤال حول كيفية تفسير التعزيز الحالي للروبل”.

وتابع قائلا: “حركة سعر الصرف التي حدثت بالفعل ستساهم في تضخم التضخم لهذا العام. ويؤخذ هذا التأثير في الاعتبار في التوقعات. التوقعات للتضخم لعام 2023 4.5-6.5٪ ، التي تم نشرها بعد الاجتماع الاخير لمجلس الادارة سيأخذ في الاعتبار الانخفاض الذي حدث بالفعل”.

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