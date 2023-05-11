استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوسيعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع لبحث ضربات المقاومة الفلسطينية الأخيرة، كما طلب من الإسرائيليين الاستعداد للرد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب ستحاسب كل من يسفك دماء اليهود وسنواصل استهداف حركة الجهاد بكل قوة.

وشنت الفصائل الفسطينية رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل أسفرت عن سقوط صاروخ على منزل في رحوفوت جنوب تل أبيب.

وجاءت تلك التحركات الفلسطينية بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزل أحمد أبو دقة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاده، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المستوطنين.

وكشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن ارتفاع معدل الإصابات نتيجة سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب إلى 5 أشخاص.