نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يجريان تقييما للوضع الأمني بعد الغارات على غزة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت سيجريان تقييما للوضع الأمني صباح اليوم على خلفية الهجوم على غزة.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية إيلي كوهين سيقطع زيارته إلى الهند وسيعود إلى تل أبيب لمتابعة التطورات في غزة.

أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 13 شهيدا، وأكثر من 20 إصابة بجراح مختلفة.

وكانت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد) قد نعت 3 من قادتها الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع.