بيان عاجل من نتنياهو بعد استهداف قيادي كبير بحركة الجهاد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستصل إلى كل من يحاول إيذاءها.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال نتنياهو: “استهدفنا صباح اليوم قائد المنظومة الصاروخية لحركة الجهاد في قطاع غزة. الآن، قبل ساعة فقط، استهدفنا نائبه أيضًا”.

وأضاف: “لقد قلت بالفعل، أي شخص يأتي ليؤذينا سنؤذيه”.

وتابع نتنياهو: "لا نزال في منتصف المعركة سواء في الهجوم أو الدفاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووكالة الأمن العام “الشاباك”، إن القوات الجوية نفذت غارة في جنوب قطاع غزة أسفرت عن استشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، أحمد أبو دقة.

وأضاف أن أبو دقة كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل خلال اليوم الماضي.