فخر لنا.. فرج عامر يوجه رسالة لمدافع الأهلي قبل مواجهة الترجي

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة إلى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر: "ابن سموحة مهما بعد ومهما طال الزمن ياسر ابراهيم ابننا العزيز وفخر لنا ولكل اللي يعرفه وتعامل معه، ياسر ابراهيم نموذج للرجولة والكفاح الإصرار".

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس بتونس.

وتبدأ أحداث المباراة بين الأهلي والترجي التونسي مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس بتونس في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.