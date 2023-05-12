معاون رئيس الوزراء السابق: نمتلك ثروات معدنية عديدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء السابق، على اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة لبحث تطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، قائلا: استغلال الثروات أمر مفروض ولدينا ثروات وخزائن عديدة.



وأضاف "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر مليئة بالثروات، سواء البترول والمعادن الطبيعية وأيضا الزراعة، منوها بأن القيادة السياسية وجهت باستخدام واستغلال موارد الدول بالشكل الامثل.



واسترسل: "يجب أن يكون هناك دمج ما بين الخبرات المصرية والثروات التي تتوفر لدينا..مشددا على ضرورة إتاحة الفرصة للنماذج المصرية الناجحة داخل وخارج البلاد".

ولفت إلى أن المنظومة الصحية كانت تعاني كثيرا في الماضي، وكان لدينا عدد هائل من مرضى فيروس سي، ولكن الآن أصبح لدينا منظومة متقدمة، نتيجة المبادرات الصحية الرئاسية.

