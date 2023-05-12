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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

صدى البلد

مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية ستاد "رادس" معقل الفريق التونسي.

مباراة الترجي والاهلي 

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ نبيل معلول، مدرب الترجي، أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: ياسين مرياح، أمين توجاي، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوجرين، معتز الزدام.

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة، رشاد العرفاوي "أنيس البدري"

غيابات الترجي أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويفتقد الترجي التونسي أمام الأهلي جهود كل من: "معز بن شريفية، غيلان الشعلالي، حمدو الهوني، رياض بن عياد، هاني عمامو ومحمد أبو زريق شرارة بسبب الإصابة، بالإضافة لحسام دقدوق الموقوف بسبب المنشطات".

دوري أبطال أفريقيا.. صدى البلد ينشربرنامج الأهلي قبل مواجهة الترجي الليلة

كولر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي بفندق الإقامة بتونس


تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمود كهربا، بيرسي تاو.

الاهلي والترجي 


الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الترجي بدوري ابطال إفريقيا 

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم في تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتم السماح اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويسبق مران الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يتحدث خلاله مارسيل كولر ومحمد الشناوي أمام وسائل الإعلام.

وكان السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، قد حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

مخففة للغاية.. تعليق غاضب من شطة على قرارات الكاف بشأن الترجي

كولر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي بفندق الإقامة بتونس

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