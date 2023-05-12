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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. صدى البلد ينشربرنامج الأهلي قبل مواجهة الترجي الليلة

صدى البلد

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد حمادي العقربي برادس، عقب انتهاء محاضرة الفيديو التي تبدأ في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس داخل فندق الإقامة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في ختام تحضيراته لمباراة اليوم؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الترجي المقرر لها الثامنة مساء بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني يتناول  اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا ويؤدي الفريق صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة بالعاصمة تونس، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الرابعة عصرا قبل ساعة ونصف من المحاضرة الختامية داخل فندق الإقامة.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد أمس تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء، كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد حمادي العقربي برادس مارسيل كولر بمباراة الترجي لدوري أبطال إفريقيا

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