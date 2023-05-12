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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي بفندق الإقامة بتونس

صدى البلد

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في ختام الاستعداد لمباراة الترجي التي تقام في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

ويتحدث كولر مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي سبق تنفيذها خلال التدريبات ويرغب في تطبيقها خلال مباراة اليوم.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد مساء أمس، إن المباراة  تجمع بين فريقين كبيرين وبطلين في قارة إفريقيا، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة صعبة، في ظل طموح ورغبة الفريقين في البطولة بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي.

 

وعلق المدير الفني للأهلي على الغيابات في صفوف الترجي، مؤكدًا أن هناك غيابات في صفوف الفريقين ولكن لن تكون مؤثرة من وجهة نظره، وأن الفرق الكبيرة تستطيع التعامل مع الغيابات، كما أن الفريقين لديهما مدربان قادران على التعامل مع هذه المواقف.

 

وأضاف: الترجي فريق كبير، أي لاعب يرتدي قميصه يستطيع المشاركة، وقد يكون غياب لاعب أو اثنين مؤثرًا، لكن الجهاز الفني يستطيع التعامل معها من خلال البدائل داخل قائمة الفريق.

 

وواصل كولر حديثه: شاهدت مباريات لفريق الترجي وهو فريق صعب ويضم خبرات، وسوف نحاول أن نستغل فرصنا في المباراة، وأعلم أن الترجي دائمًا ما يصل إلى أعلى مستويات له في بطولة إفريقيا، ودائمًا ما يكون متواجدًا في المراحل النهائية للبطولة، ويقوده مدير فني يمتلك الكثير من الخبرة الإفريقية.

 

مارسيل كولر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة لمباراة الترجي فريقين كبيرين قارة افريقيا

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