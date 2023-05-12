مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي قبل لقاء الترجي

أكد عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لديه فرصة كبيرة في تحقيق الفوز على الترجي التونسي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره على القناة الأولي، أن الترجي لديه غيابات كثيرة اليوم، و أيضا يلعب بدون جماهير، بعد قرار الكاف الأخير.

ولفت إلى أن الأهلي للمرة الرابعة يصل لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لـ المرة الرابعة على التوالي، وهذا انجاز كبير لم يحققه أي نادي.

وأشار إلى أن الأهلي في دور المجموعات يختلف تمامًا، عن الأدوار الأولي، وأن الأهلي يمتلك من الخبرات التعامل مع ضغط المباريات.