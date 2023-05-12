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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

الأهلي
الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلي لاعيبة النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب شوبير: “بالتوفيق للنادي الأهلي اليوم في مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال.. بإذن الله الفوز من نصيب الأهلي”.

 

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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