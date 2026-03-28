محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي نواب البرلمان.. وحملات بيطرية للتأكد من خلو الدواجن من إنفلونزا الطيور

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ؛ وذلك في  إطار تعزيز التنسيق والتواصل المشترك بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية؛ بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ودعم مسارات التنمية وتحقيق المصلحة العامة في مختلف القطاعات والخدمات على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء، بحثت المحافظ الرؤى والمقترحات حول عدد من الملفات الحيوية، مؤكدةً على أهمية تكامل الأدوار  وتوحيد الجهود كركيزة أساسية لتلبية مطالب المواطنين، ومنح الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، واستمرار التنسيق والتشاور بما يضمن تحسين الأداء الخدمي.

حملات بيطرية بالخارجة لسحب عينات دواجن والتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد جهودها المكثفة لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور والحد من انتشاره خلال موسم الشتاء، في إطار توجيهات الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والوقاية من الأمراض الوبائية، وبتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة، والسيدة الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت الإدارة البيطرية بمركز الخارجة حملة مرور ميدانية على عدد من مزارع الدواجن بنطاق المركز، شملت قرى ناصر الثورة وعين السيوة، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للطيور والوقوف على الوضع الوبائي داخل المزارع، بتوجيهات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري، وتكليف من الدكتور عمرو محمود أحمد مدير الإدارة البيطرية بالخارجة.

وقامت الدكتورة علا عليوة محمود، طبيبة قسم الوقاية والإبيدميولوجي بالإدارة البيطرية، بسحب عينات من الدواجن قبل طرحها للبيع، وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، في إطار الإجراءات الاحترازية للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وجارٍ انتظار نتائج التحاليل.

كما تضمنت الحملة تقديم عدد من الإرشادات والتوجيهات للعاملين داخل عنابر التربية، شملت ضرورة الالتزام بإجراءات الأمان الحيوي، والتأكيد على عدم بيع أو تداول أي طيور قبل ظهور نتائج العينات والتأكد من سلامتها، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لانتقال العدوى.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بشكل دوري، بهدف تعزيز منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض، ودعم قطاع الثروة الداجنة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشددة على استمرار أعمال المتابعة والرصد لضمان سلامة الإنتاج الداجني وحماية المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يزيد فيه خطر انتشار إنفلونزا الطيور، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي داخل مزارع الدواجن.

