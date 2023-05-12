أول تعليق من علي فرج بعد التتويج ببطولة العالم للإسكواش

توج علي فرج لاعبة أندية وادى دجلة، والمصنفة الرابع عالميًا، ببطولة العالم للإسكواش، بعد تغلبه على كريم عبد الجواد- المصنف الـ17 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10)(11-6)(11-6) في مباراة استغرقت (44) دقيقة، ليحقق "فرج" لقب بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه.



وأعرب علي فرج، لاعب أندية وادى دجلة، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الرابعة خلال مشواره الاحترافي، ما يسهم في تحسن تصنيفه العالمي بعد تراجعه خلال الفترة الماضية نتيجة الإصابة والغياب عن المشاركة بالبطولات، موجهًا الشكر لإدارة أندية وادى دجلة لدعمها المستمر خلال فترة الإصابة، ووقوفها بجانبه حتى تماثله الشفاء وعودته مرة أخرى للملاعب وتحقيق انتصارات بالبطولات الدولية.



وشارك 10 لاعبين من أندية وادى دجلة، ببطولة العالم للإسكواش، التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 11 مايو الجاري بمدينة شيكاغو، بجوائز مالية وصلت 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ونجح لاعبو دجلة في تقديم أداء طيب بالبطولة.