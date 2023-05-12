3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

ينتظر جمهور النادي الاهلي انطلاق صفارة البداية لمباراة الأهلي والترجي التونسي، وذلك في لقاء ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023.

مباراة الأهلي والترجي

توقيت مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تلعب مباراة الترجي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، على الملعب "الاولمبي حمادي العقربي".

حكم مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يدير الحكم بيتر وايرو، مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا، عبر قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمباراة بطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، وتذاع المباراة عبر البث المباشر لقناة 4 bein sports.

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

قناة أرينا سبورت الكرواتية : يمكنكم ضبطها على القمر يوتلسات تردد 11512 أستطاب أفقي ترميز 30000.

قناة etv الإثيوبية الجديدة : يمكنكم ضبطها على القمر نايل سات تردد 11513 أستقطاب عمودي تصيح 3/4 ترميز 27500.

قناة تونس الرياضية الأرضية تنقل المباراة للجماهير المتواجدة داخل الأراضي التونسية ومن الممكن استقطابها على على الترددات التالية “10873/10795/11658/11727” على النايل سات أستقطاب أفقي معامل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مباراة الأهلي والترجي

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ نبيل معلول، مدرب الترجي، أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: ياسين مرياح، أمين توجاي، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوجرين، معتز الزدام.

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة، رشاد العرفاوي "أنيس البدري"

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمود كهربا، بيرسي تاو.