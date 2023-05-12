غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

استقر نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي بنسبة كبيرة، على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، المقرر لها اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على الملعب الأولمبي في رادس، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



ويعاني الترجي من غيابات بالجملة في صفوفه، أبرزها معز بن شريفية حارس الفريق الأساسي وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي بسبب الإصابة، كما يغيب حسام دقدوق للإيقاف، بسبب تعاطي المنشطات.



تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي:



حراسة المرمى: الصدقي الدبشي

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين بن حميدة – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد بن رمضان – صابر بوجرين

الهجوم: معتز الزدام – محمد علي بن حمودة – أنيس البدري

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل.