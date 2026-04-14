الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة تدخل منظومة التأمين الصحي

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً »، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (CMC)، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات الصحية الكبرى وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على الشراكة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

توفير بيئة علاجية متكاملة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير أكد أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة، من خلال توفير بيئة علاجية متكاملة وآمنة تتيح الخدمة الطبية بسهولة ويسر، لافتاً إلى أن مشروع المدينة الطبية يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية، ويساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية.

وأضاف أن الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً لمكونات المشروع الذي يُقام على مساحة تصل إلى 930 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 5000 سرير، ويضم مستشفيات متخصصة ومراكز طبية متكاملة وعيادات خارجية وغرف عمليات ووحدات رعاية مركزة ووحدات غسيل كلوي، لتقديم خدمات طبية شاملة تغطي كافة التخصصات وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشروع يشمل مركزاً متكاملاً للتدريب والتعليم الطبي بسعة 4000 طالب، إلى جانب مراكز بحث علمي وقواعد بيانات طبية متطورة، ومناطق سكنية للأطباء والعاملين، وفنادق للمرضى ومرافقيهم، ومناطق خدمية وتجارية تدعم التشغيل الكامل للمدينة.

وتابع أن الوزير وجه بإدراج خدمات المشروع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات نفقة الدولة، لضمان إتاحة الخدمات لكافة فئات المواطنين دون تمييز، كما طلب إعداد خطة تنفيذية تفصيلية تشمل مراحل العمل والتكلفة التقديرية وآليات التشغيل، تمهيداً لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن جانب مجموعة إنفينشور: السيد كريم نخلة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والسيد دينو جمعة الشريك المدير، واللواء أمين محمد أمين المكتب الاستشاري الهندسي، والمهندس رزق إسماعيل مدير مشروعات المكتب الاستشاري، واللواء أحمد الطناني المنسق العام للشركة.

