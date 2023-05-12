نصف نهائي مثير.. أحمد حسن يعلق على مباراة الأهلي والترجي التونسي

وجه أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رسالة إلي لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “نصف نهائي مثير في دوري أبطال إفريقيا ذكريات الأهلي ‎في رادس لا مثيل لها كل التوفيق للنادى الأهلى في مباراته الهامة والمنتظرة أمام الترجي مساء اليوم”.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.