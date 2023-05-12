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منوعات

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

المخرج سمير صبحي
المخرج سمير صبحي وخطيبته ندى علاء

انتشر منذ ساعات قليلة مقطع فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي للمخرج الشاب سمير صبحي، وهو يفاجئ خطيبته البلوجر ندى علاء بلافتة كبيرة على الهرم يعلن من خلالها موعد حفل خطوبتهما المقرر خلال الأيام المقبلة، بينما تساءل البعض عن مدى صحة ظهور اللافتة.
 

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وفي حديثه الخاص مع موقع صدى البلد الإخباري، صرح المخرج سمير صبحي أن حفل الخطوبة يوم الجمعة بعد المقبلة 26 مايو، بينما وصف بدقة تفاصيل مقطع الفيديو الذي نشره فقط بين أصدقائه لكنه انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال سمير صبحي، لـ صدى البلد “ الفيديو تركيب وغير صحيح ولم نضع لافتة على الهرم، بل هو من صناعتي الشخصية لمجرد التوضيح عن مدى حبي لتاريخنا المصري واستخدام الهرم في الفيديو كرمز لحبي لتاريخ بلدنا، كنت أتمنى يكون حقيقيا وأتمكن من وضع لافتة على الهرم لتواريخ آثارنا لكني لم أتمكن من ذلك”. 
 


وأضاف سمير، البالغ من العمر 26 عاما، “فوجئت بانتشار الفيديو رغم أني شاركته مع الأصدقاء فقط، لكني اعتذرت عن ما حدث بعد ردود الأفعال الغاضبة، وأكدت أنه رغم عراقة تاريخنا لكننا لا يمكننا المساس بالأهرامات، بل نفتخر جميعا بتاريخنا”. 

وكان سمير قد فاجأ ندى في وقت سابق خلال حفلة كبيرة لأحد الفنانين المصريين وأعطاها خاتمًا ألماس كهدية امام الجماهير في حدث حاز إعجاب المشاهدين والحضور وقتها.



وتابع المخرج الشاب “أستغرب من الهجوم، لكني فقط أردت أن أعلن حبي لخطيبتي بطريقة بسيطة وشبابية دون إزعاج أحد أو المساس بأي رمز في بلدنا”.

 
“الهدف من الفيديو كان لإسعاد بعض وتوجيه الدعم النفسي للجمهور عشان يبقى فيه تحديات ما بين المتزوجين والمرتبطين في إنشاء سعادة متبادلة بتحدٍ كبير”.

“وده بيساعد على تنشيط العلاقة وتقويتها وخروجها من أجواء الملل والروتين اللي بتسبب مشاكل كتير تؤدي معظمها للطلاق أو المصائب”.

وظهر في المقطع المخرج سمير صبحي يحجب عيني ندى خلال صعودهما إلى موقع مرتفع ثم فاجأها بظهور لافتة ضخمة أعلى أحد الأهرامات مكتوب فيها موعد زفافهما "26 مايو 2023، في مقطع فيديو قصير نشرته ندى على صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

وكانت ندى علاء، البالغة من العمر 21 عاما، والتي يتابعها على إنستجرام ما يلامس المليون متابع،  أعلنت ارتباطها من المخرج سمير صبحي في حفل أسري صغير منذ ما يقرب من 4 أشهر.

 

ولا يكف المخرج الذي يزيد متابعوه على نفس الموقع عن مليون ومائة الف متابع عن نشر صورهما معا على صفحته الشخصية منذ إعلان الارتباط. 
 



من هو المخرج سمير صبحي؟ 

سمير صبحي هو من مواليد ٩/٤/١٩٩٧ مواليد الأردن، عمان، ودرس في الكلية الأسترالية وحاصل على بكالوريوس filmmaker سنتين .

كما كانت أحدث أعماله فيلم راسيل الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، من تأليفه وإخراجه وبطولة ندى علاء ومنة عرفة وشادي سرور وأحمد الحلواني ومراد فكري.
 

مقطع فيديو التواصل الاجتماعي سمير صبحي البلوجر ندى علاء

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