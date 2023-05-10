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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبختها مع المكرونة|بلوجر إسبانية تأكل جزءًا من رُكبتها في وجبة أشعلت مواقع التواصل

بلوجر اسبانية
بلوجر اسبانية

أكلت البلوجر الاسبانية بول جون، جزءًا من ركبتها مع مكرونة بولونيز في وجبة اعتبرها رواد المواقع أنها الأغرب والأعنف في العالم، بينما أضافت أنها أجبرت صديقها على مشاركتها الطعام.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، خضعت بولا جونو، البالغة من العمر 30 عامًا، وهي من مستخدمي موقع Twitch  لعملية جراحية مؤخرًا في ساقها ، حيث خضعت لتخدير موضعي للتخلص من الألم المزمن في ركبتها.

وأثناء العملية ، تدعي الفتاة التي يتابعها أكثر من 228 ألف مشاهد، أن الطبيب سألها عما إذا كانت تريد الاحتفاظ ببعض غضروفها - وهو ما فعلته.

وقالت باولا ، متحدثة في بودكاست Club 113 ، “قلت له ،”نعم" ووضع ما أزاله في وعاء صغير مثل تلك المستخدمة في عينات البول".

وأضافت : "بعد أسبوع ، كنت مع شريكي في ذلك الوقت وأخبرته أنني أريد أن آكله لأنه جزء مني وكان علي أن أعيده إلى جسدي".

وقالت: “أردت أن أكون قادرة على القول أنني أكلت قطعة من الغضروف المفصلي الخاص بي”.

ثم شرحت باولا أنها قد أعدت صلصة البولونيز، والتي أضافتها لاحقًا إلى قطعة الغضروف.

حتى أنها قدمت بعضًا من الوجبة لشريكها أرناو ، وحاولت تبرير قرارها بالقول إن الكثير من الناس يأكلون جميع أنواع العظام وأجزاء مختلفة من الحيوانات.

وشعر المشاهدون بالحيرة من اعترافها حيث أخذ البعض في التعليقات على موقع يوتيوب قائلين إنهم قد تم تأجيل طعامهم بعد الاستماع إلى الحلقة.

ركبتها مكرونة وجبة

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