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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر شهيرة تتهرب من دفع ضرائب 1.2 مليون دولار| كم تربح من السوشيال ميديا؟

بلوجر
بلوجر

أعلنت المدونة الروسية البارزة ألكسندرا ميتروشينا أنها قامت بسداد ديونها الضريبية بالكامل، والتي كانت تفوق 120 مليون روبل (1.5 مليون دولار)، بعد أن تم فتح تحقيق جنائي في اتهامات بالتهرب الضريبي.

في بث على يوتيوب من دبي، وهي المدينة التي تقيم فيها حاليًا، اعترفت المدونة البارزة بأنها أخطأت في عدم الاهتمام بدفع الضرائب، وأنها لم تدفع بعض الضرائب المستحقة.

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قالت المدونة الشهيرة: "في الواقع ، لم يتم دفع بعض الضرائب، في 20 أبريل 2022 ، خضعت لتدقيق ضريبي وبعد بدء الدعوى الجنائية ، دفعت معظم ديون الضرائب. وبالأمس ، سددت كل أصل الدين ".

لكن تصر ميتروشينا على أنها لم تتعمد إخفاء دخلها وأنها كانت تدفع الضرائب دائمًا كمدونة، وادعت أن مبلغ الضرائب نشأ بسبب أخطاء شركة الاستعانة بمصادر خارجية ، فضلاً عن موقفها غير المسؤول تجاه المحاسبة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية ضد ميتروشينا للاشتباه في تهربها الضريبي، بعدما شنت السلطات الروسية حملة قمع على مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الأعلى دخلاً في روسيا.

وفقًا للعديد من المصادر الإعلامية، أنشأت سلطات الضرائب الروسية قسمًا خاصًا لضرائب مشاهير ةسائل التواصل الاجتماعي التي تحقق أكثر من 6 مليون دولار سنويا سنويًا. 

قبل شهر من ذلك ، اتُهمت مدوّنة اللياقة البدنية الشهيرة فاليريا تشيكالينا وزوجها بالفشل في دفع ضرائب تزيد عن 3.8 مليون دولار، يواجه الزوج الآن ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن ، بالإضافة إلى غرامة كبيرة إذا ثبتت إدانته بالتهرب الضريبي.

اتهامات التهرب الضريبى السلطات الروسية السوشيال ميديا

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