قطر تدين الهجوم على الكرملين.. وتحذر روسيا وأوكرانيا من تفاقم الصراع

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم، إنها تحذر من التبعات الخطيرة للأعمال العدائية على جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الدوحة تجدد دعوتها إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكدت الخارجية القطرية، أن الإجراءات التصعيدية مثل استهداف مبنى الكرملين سينتج عنها تصاعد العنف وإطالة أمد الأزمة.

وتصاعدت التوترات في الساعات القليلة الماضية بين كييف وموسكو، حيث اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة الكرملين بطائرة مسيرة في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد مجلس الدوما الروسي بالرد السريع والحازم علي الهجوم الأوكراني بأسرع وقت، وهدد بقتل زيلينسكي وحكومته.

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لا تستهدف بوتين أو روسيا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأوضح زيلينسكي أنه يقاتل فقط من أجل حرية بلاده ، يدافع عن القرى والمدن داخل بلاده وأنه ليس لديه علاقة بالأمر، كما أشار إلى افتقار أوكرانيا لمثل الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.