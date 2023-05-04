عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

روسيا وفرنسا
روسيا وفرنسا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا وفرنسا دخلت “نظام الصمت” بمبادرة من باريس، حيث تم تقليص آليات التعاون الثنائي، وتوقف عمل 14 مجموعة بين الدول، وأصبحت المحادثات الهاتفية على مختلف المستويات شيئًا من الماضي.

جاءت تصريحات زاخاروفا، ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بشأن الحفاظ على الاتصالات بين باريس وموسكو.

وقالت زاخاروفا: “سفارات بلادنا مستمرة في العمل، وهنا السيدة الوزيرة لم تخطئ ضد الحقيقة. ولكن، من نواحٍ أخرى، أقيم بيننا منذ فترة طويلة "نظام صمت” شبه كامل تم تقديمه بمبادرة من باريس".

جنرال أمريكي يكشف عن إحباط بوتين لخطة واشنطن السرية لإضعاف وتدمير روسيا

مفاجأة.. روسيا تعلن اقتراب نهاية "العالم الأمريكي"

وأضافت: “تم تقليص جميع آليات التعاون السياسي الثنائي، وتوقف عمل 14 مجموعة روسية - فرنسية تم إنشاؤها لمناقشة المشاكل العالمية والإقليمية، ولم يتم عقد المشاورات بين وزارة الخارجية، والمحادثات الهاتفية على أعلى المستويات أصبحت شيئا من الماضي”.

وشددت زاخاروفا: "تقلص التواصل بين الدبلوماسيين الروس ونظرائهم في كي دورسيه إلى الحد الأدنى. دعنا نضيف إلى هذا الوقف شبه الكامل لأي شكل من أشكال التفاعل مع روسيا في مجالات مثل الثقافة والتعليم. وليس من الواضح تمامًا أي نوع الاتصالات الجارية بين بلدينا موضع تساؤل”.

وأضافت "يجب أن تتوقف باريس عن تضليل مواطنيها والمجتمع الدولي. لم نتخل أبدًا عن حوار جاد ومهني لا يراعي المصالح المشتركة فحسب، بل الوقائع أيضًا. الحقيقة هي أن خصومنا الغربيين ليسوا مستعدين لذلك، بعد ورهنت بتنفيذ مهمة ميئوس منها تماما.. إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

زاخاروفا روسيا فرنسا باريس موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

نائب أوكراني يعتدي بالضرب علي سكرتير الوفد الروسي في قمة بابسيك

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية يونيو المقبل.. تفاصيل

البيت الأبيض : لا جدوى من الاتصال بروسيا بشأن الهجوم على الكرملين

جنرال أمريكي يكشف عن إحباط بوتين لخطة واشنطن السرية لإضعاف وتدمير روسيا

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورطه وأوكرانيا في الهجوم على الكرملين

السويد تصدر أمرا باعتقال منظم عملية حرق القرآن الكريم راسموس بالودان

مفاجأة.. روسيا تعلن اقتراب نهاية "العالم الأمريكي"

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

4 ابراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به .. أعرف أنت منهم ولا لأ

دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ