حدثت 7 مرات في العالم.. ولادة طفلة بعين واحدة بالعراق| وصدمة الأطباء

انتشر مقطع فيديو لحالة طبية نادرة حيث ظهرت فيه طفلة حديثة الولادة بعين واحدة داخل احد مستشفيات محافظة ذي قار في العراق.

وقال الأطباء في المستشفى ان الحالة نادرة الحدوث ويتسبب فيها نقص الانسجة الدماغية للطفل المولود.

وقالت الطبيبة بسمة محمد، من داخل المستشفى الذي تمت فيه الولادة، لاحد المواقع، أن هذه الحالة تعتبر غريبة في الطب، وهي ولادة طفل بعين واحد أو بدون عيون”، موضحة أن “الطفلة المولودة توفيت مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها.



بينما توفيت الطفلة المولودة مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها.

وفي سياق منفصل، كانت اليمن قد شهدت حالة مماثلة لولادة طفل بعين واحدة العام الماضي في مدينة رداع بمحافظة البضاء.



وحتى الآن يشهد العالم 7 حالات فقط مماثلة خلال ما يقرب من 5 قرون، حيث تم تسجيل أول حالة عام 1665.