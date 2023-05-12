نشرة المرأة والصحة: نادين نسيب نجيم ترتدي ساعة بـ5 ملايين جنيه.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة فرعونية.. أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج.. هذه المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

لن تتوقع أغلبها.. لهذه الأسباب يصاب الأطفال بالحساسية

أحيانا لا نفهم السبب وراء إصابة الأطفال بالحساسية، وفي البداية تحدث الحساسية عند إستجابة الجهاز المناعي لمادة غريبة، مثل: حبوب اللقاح وسم النحل عند قرصه لك، ووبر الحيوانات، أو لنوع طعام لا يسبب تفاعل حساسية لدى أغلب الأطفال.

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

تعتبر متلازمة القولون العصبي هي حالة تؤثر على الأمعاء الغليظة، وتظهر على هيئة مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث في وقت واحد، والتي قد تتسبب في ألم بالمعدة، والإسهال والإمساك.

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت



أحيت الفنانة أنغام أولى حفلاتها ف مهرجان "صيف الكويت" أمس الخميس، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

سارة ناجي تسحر العيون في أحدث إطلالاتها الصيفية

حرصت الفنانة سارة ناجي على مشاركة متابعيها، وجمهورها أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

يعتبر تناول الدجاج أمر اساسي على اي سفرة، وبخلاف طريقة طهيه او تحضيره، إلا انه يعتبر طبق أساسي على السفرة، بالإضافة إلى ان اغلب الأطفال يحبونها.

على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟

يوجد نوعان من الكوليسترول الموجود في الطعام، الكوليسترول الضار والنافع، ومن الواضح من مسمياتهم بأن النافع مفيد للجسم، وذلك على عكس الضار والذي يتسبب في إنسداد الشرايين، التي تؤدي لأمراض القلب.

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها فيديو لكواليس الجلسة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة.

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

تعتبر دهون البطن من أكثر المشاكل التي يواجهها البعض في الجسم، وبالرغم من خسارة الوزن إلا ان دهون البطن أخر جزء يخسره الجسم، مما يجعله عائقا كبيرا يواجه الرجال والنساء.

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

حضرت الفنانة نادين نسيب نجيماإفتتاح أحد المتاجر في قطر، ونشرت صورا لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

لا تختلف طرق طهي الدجاج كثيرا، ويمكن أن يكون الإختلاف في إضافة نوع من التوابل، أو بالقيام بخطوات إضافية، إلا أن النتيجة واحدة فهناك من يحبون سلق الدجاج، وهناك من يحبون شوائها سواء كان على الفحم، أو داخل الفرن.