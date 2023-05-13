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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

الخفافيش
الخفافيش

توصل فريق من العلماء إلى وجود نوع من البروتين في الخفافيش يمكن أن يحارب فيروس كورونا في الإنسان.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل أنه يمكنه إبطاء الشيخوخة حتى محاربة كورونا، وأمراض القلب والتهاب المفاصل ولوحظ أن بروتين ASC2 لديه استجابة التهابية في الخفافيش.

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قال الباحثون، إن الأدوية البشرية يمكن وضع فيها برووتين ASC2 بعد تصنيعه في المعمل حيث أنه في الأساس بروتينًا من الخفافيش و يمتلك القدرة علي إبطاء شيخوخة الإنسان ومحاربة حالات مثل كورونا وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

تعيش الخفافيش دون أن  تتضرر من مسببات الأمراض المميتة للإنسان مثل الإيبولا وكورونا التى تفتك بالبشر مما دفع العلماء بالتحقيق في الحيوانات لمعرفة ما إذا كانت قدرتها على التكيف مع المرض يمكن أن ينقلها العلماء للبشر. 

وجد باحثون في كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة بروتين معين  في الخفافيش مسؤول عن دفاعهم المناعي المذهل.
 

قال الدكتور لينفا وانج، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة  بكلية الطب جامعة ديوك، لصحيفة التلجراف  The Telegraph إن بروتين الخفافيش ASC2 يمكن أن يكون سر طول العمر لدى الإنسان في المستقبل وتقليل الوفيات من الفيروسات. 

أوضح الدكتور وانج، أنه يمكن تصنيع الأدوية البشرية لتقليد  بروتين  ASC2 والذى يمكن أن يعالج بعد ذلك فيروسات متعددة تنتج استجابة التهابية لدى البشر.

الخفافيش إبطاء الشيخوخة الأدوية البشرية الفيروسات امراض القلب فيروس كورونا

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