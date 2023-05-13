ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

لفت عروسان في الصين انتباه المرة بعد جدال قوي انتهى بتقييد العروس للعريس بسلسلة وسحبه وسط الشارع من أجل استكمال حفل الزفاف.

كانت العروس ترتدي ثوب زفافها وتحاول سحب سلسلة ملفوفة حول معصم العريس الذي كان مستلقيًا على الأرض، محاولًا التمسك بالسلسلة، مقاومًا لمحاولاتها جره بعيدًا.

تجادل الزوجان بصوت عالٍ حول مشاكل زفافهما، مما لفت انتباه العديد من المتفرجين الذين كانوا ينتظرون نتيجة الموقف.

وبدا أن سبب المشكلة هو الهروب المفاجئ للعريس من يوم زفافه، بسبب عدم رغبته في الزواج من العروس.

عند اكتشاف اختفاء العريس، ارتدت العروس المصدومة فستان زفافها على الفور وطاردته.

بمجرد أن عثرت عليه، استخدمت السلسلة لتقييد يديه، على أمل إعادته إلى حفل الزفاف.

وبينما كانت تجره على طول الشارع، حاولت إقناعه بالتعاون معها والوقوف على قدميه من أجل حضور حفل الزفاف، لكن الرجل استمر في المقاومة، مما أدى إلى شجار ساخن تحت أعين الجمهور.

بعد تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الحادث جدلاً واسع النطاق بين مستخدمي الإنترنت مع العديد من الحجج المتعلقة بأفعال العروس واستخدامها لسلسلة لتقييد خطيبها الهارب.

بينما دافع البعض عن العروس، مستشهدين بقرار العريس "بإدارة ظهره" في يوم زفافهم رأى آخرون أن استخدامها لسلسلة لربط معصميه كان عنيفًا بشكل مفرط، بغض النظر عن الظروف.