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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. توقف فوار عن تناول الفواكه بهذه الطريقة.. عادة خطيرة تسبب الأمراض.. البامية تهزم السرطان

الفواكهة
الفواكهة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

توقف فوار عن تناول الفواكه بهذه الطريقة عادة خطيرة تسبب الأمراض

 لكل شخص طريقته الخاصة في تناول الفاكهة، عادة ما يستهلك الأشخاص الفاكهة على شكل عصير، وأحيانا يتذوقها بعض الأشخاص بوضع السكر عليها.

إذا كنت معتادًا على وضع الملح أو السكر على الفاكهة المقطعة ، فاحذر إن تناول الفاكهة بهذه الطريقة يضر بالصحة، بعدة طرق تتمثل فيما يلي :

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

بدأ موسم البامية فى الأسواق ويقبل على شرائها وتناولها الكثير، لأنها محببة ومفضلة لدى البعض ولكن ليس الجميع يعرف القيمة الغذائية وفوائد البامية.

البامية خضار لذيذ مليء بالخصائص الطبية يمكن علاج العديد من الأمراض والوقاية منها وفقا لما نشره موقع هيلثي .

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

الكالسيوم عنصر أساسي للجسم، مثله مثل البروتين والحديد الكالسيوم ضروري لصحة الأسنان والعظام والعضلات وتطورها تحتاج النساء تحت سن الخمسين إلى 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا والرجال 1200 ملليجرام يوميًا.

أهم الموضوعات “صدى البلد” البامية تهزم السرطان الساعات الماضية القيمة الغذائية الموضوعات تناول الفاكهة تواصل الاجتماعي تناول الفواكه م تابعي السوشيال ميديا واقع التواصل الاجتماعي ى السوشيال ميديا ​​​​​​​health

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