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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

عشر أطعمة غنية بالكالسيوم
عشر أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام

الكالسيوم عنصر أساسي للجسم، مثله مثل البروتين والحديد الكالسيوم ضروري لصحة الأسنان والعظام والعضلات وتطورها تحتاج النساء تحت سن الخمسين إلى 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا والرجال 1200 ملليجرام يوميًا.

الكالسيوم ضروري لدعم العظام والعضلات. يستخدم أكثر من 90 في المائة من الكالسيوم للحفاظ على قوة العظام والأسنان يعمل على نقل الرسائل بين الدماغ وكل جزء من أجزاء الجسم. يساعد الكالسيوم أيضًا الأوعية الدموية على تحريك الدم في جميع أنحاء الجسم ويساعد على إفراز الهرمونات التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم. يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم وفقا لما نشره موقع هيلثي .

يُعتقد أن المزيد من الكالسيوم يوجد فقط في منتجات الألبان مثل الحليب والجبن هذا صحيح ، لكن بعض الفواكه والخضروات التي يتم تناولها يوميًا هي أيضًا مصدر جيد للكالسيوم.

المشمش والكيوي

المشمش والكيوي

يتصدر المشمش قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم. يمكن أن يساعدك تناول هذه الفاكهة بانتظام في تعويض نقص الكالسيوم وتقوية عظامك. وفقًا لدراسة المنشورة على NCBI ، فإن فاكهة الكيوي ليست غنية بفيتامين C فحسب ، بل تحتوي أيضًا على محتوى الكالسيوم. تحتوي هذه الفاكهة على حوالي 60 ملغ من الكالسيوم. يمكنك أيضًا شرب عصيره.

برتقال و أناناس

برتقال و أناناس

من منا لا يحب البرتقال؟ هناك العديد من الفوائد لهذه الفاكهة على الصحة وفقًا لتقرير المعاهد الوطنية للصحة، فإن البرتقال الغني بفيتامين سي هو أيضًا أفضل مصدر للكالسيوم كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يعزز امتصاص الكالسيوم، الأناناس فاكهة غنية بفيتامين سي هذه الفاكهة الغنية بالعصارة مليئة بالفيتامينات والمعادن الأخرى. كما أنه مصدر قوي للكالسيوم إذا كنت تريد تقوية عظامك وأسنانك فعليك تناولها.

 الفواكهة المجففة

مجموع

التوت والعليق والفراولة والتوت هي بعض الفواكه التي تعتبر مصادر جيدة للكالسيوم. يمكنك تناولها كسلطة. كل هذه تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الكالسيوم.

كالي والبروكلي

كالي والبروكلي

الكالي هو أحد أفضل مصادر الكالسيوم. كوب واحد مطبوخ يوفر 177 ملليغرام من الكالسيوم بينما يوفر الكوب النيء 53 ملليغرام. يمكنك أن تأكله كسلطة. كوب واحد فقط من البروكلي النيء المفروم يوفر 43 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما يوفر كوب واحد من البروكلي المطبوخ ضعف هذه الكمية تقريبًا. كما أنه مصدر كبير للألياف (لعملية الهضم) والبوتاسيوم (لقلبك) وفيتامين ج (لبشرتك).

اللفت

اللفت الخضر والكولارد الخضر

غالبًا ما يتم التغاضي عن هذا الأخضر المغذي ، لكن كوبًا واحدًا مطبوخًا ومقطعًا يمنحك ما يقرب من 200 ملليغرام من الكالسيوم. إذا كنت تشعر بالملل من الخضر الأخرى مثل السبانخ ، فهذا هو الخيار المناسب لك. يمنحك كوب واحد من أوراق الكرنب المطبوخة والمقطعة حوالي 350 ملليغرام من الكالسيوم. يمكنك أن تأكله كسلطة. بصرف النظر عن الكالسيوم ، فهو غني أيضًا بالحديد.

 البامية

اصبع سيدة

البامية الخضار يحبها معظم الأشخاص لكن هل تعلم أنه أيضًا مصدر كبير للكالسيوم؟ ثمانية قرون من البامية توفر حوالي 65 ملليغرام من الكالسيوم.

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