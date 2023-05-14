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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

توقف فوار عن تناول
توقف فوار عن تناول الفواكهة بهذه الطريقة عادة خطيرة تسبب الأ

لكل شخص طريقته الخاصة في تناول الفاكهة، عادة ما يستهلك الأشخاص الفاكهة على شكل عصير، وأحيانا يتذوقها بعض الأشخاص بوضع السكر عليها.

إذا كنت معتادًا على وضع الملح أو السكر على الفاكهة المقطعة ، فاحذر إن تناول الفاكهة بهذه الطريقة يضر بالصحة، بعدة طرق تتمثل فيما يلي :

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يزداد الوزن

يزداد وزن

من المعروف أن الفواكه لها حلاوة طبيعية كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الجلوكوز مما يزيد السعرات الحرارية في مثل هذه الحالة، إذا قمت بوضع السكر على الفاكهة المقطعة، فإن كمية السكر في الجسم تزداد، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وتزداد كمية السعرات الحرارية اليومية أيضًا بسبب زيادة السكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.

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تلف الكلى

تلف الكلى

يوجد الصوديوم في الملح أو البهارات، هذا الصوديوم لا يزيد الماء في أجسامنا فحسب، بل له أيضًا تأثير سيء على الكلى لذلك، إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فعليك تناول الفاكهة فقط بدون ملح أو بهارات.

لن تحصل على العناصر الغذائية

لن تحصل على المغذيات

بالمناسبة، تسمى الفاكهة بيت الطاقة للعناصر الغذائية من خلال تناول الفاكهة بانتظام، يحصل الجسم على العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والكالسيوم والمغنيسيوم، العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة لا تحافظ على الوزن متوازنًا فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل الوزن .

ولكن بمجرد رش الملح أو أي توابل على الثمار المقطعة، فإن العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الفاكهة تضيع وتصبح الفاكهة غير صحية كما كانت من قبل بينما يؤدي تناول الفاكهة بدون ملح إلى تقليل تسرب الماء من الفاكهة، وفي هذه الحالة يتم الاحتفاظ بنفس الكمية من العناصر الغذائية في الفاكهة.

زيادة التورم

زيادة التورم

إذا كنت من محبي تناول الفاكهة مع الملح، يمكن أن يسبب التهاب في الجسم. في الواقع، ما يحدث هو أن الثمار المخللة تسبب مشكلة احتباس الماء نتيجة لهذا، يبدو الجسم منتفخًا، في بعض الأحيان ، بسبب هذه المشكلة، يحدث تورم أيضًا في اليدين والقدمين، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح طوال اليوم، لتجنب كل هذه المشاكل، توقف عن تناول الفاكهة برش الملح عليها من اليوم نفسه.

الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة

الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة

على الرغم من أن الفاكهة مفيدة للصحة، إلا أن هناك طريقة لاستهلاكها، يجب على المرء أن يأكل فاكهة واحدة فقط في كل مرة للبقاء بصحة جيدة، بدلًا من وضع الملح أو السكر أو البهارات على الثمار المقطعة، يمكن تناولها برش الهيل أو الفلفل الأسود في الصيف ومسحوق القرفة أو القرنفل في الشتاء ستجعل هذه الطريقة الثمار ألذ دون التسبب في أي ضرر للجسم. 

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