نشرة المرأة.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها والملكة رانيا تستعرض أناقتها بحفل تخرج ابنتها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي شهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد قران نبيلة ابنة الفنان حميد الشاعري، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

توصل فريق من العلماء إلى وجود نوع من البروتين في الخفافيش يمكن أن يحارب فيروس كورونا في الإنسان.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل أنه يمكنه إبطاء الشيخوخة حتى محاربة كورونا، وأمراض القلب والتهاب المفاصل ولوحظ أن بروتين ASC2 لديه استجابة التهابية في الخفافيش.

شاركت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها رفقة ابنتها خلال حفل تخرجها.