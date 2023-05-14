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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها والملكة رانيا تستعرض أناقتها بحفل تخرج ابنتها

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي شهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد قران نبيلة ابنة الفنان حميد الشاعري، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

توصل فريق من العلماء إلى وجود نوع من البروتين في الخفافيش يمكن أن يحارب فيروس كورونا في الإنسان.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل أنه يمكنه إبطاء الشيخوخة حتى محاربة كورونا، وأمراض القلب والتهاب المفاصل ولوحظ أن بروتين ASC2 لديه استجابة التهابية في الخفافيش.

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

شاركت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها رفقة ابنتها خلال حفل تخرجها.

ابنة حميد الشاعري الاجتماعى الفنان حميد الشاعري الشيخوخة السوشيال ميديا السوشيال ميدي الساعات الماضية رفق فيروس كورو مجالي المرأة والصحة ​​​​​​​health

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