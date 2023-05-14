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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من زوجة باسم ياخور على أنباء انفصالهما.. تفاصيل

رنا الحريرى وباسم
رنا الحريرى وباسم ياخور

خرجت الكاتبة رنا الحريرى، زوجة الفنان باسم ياخور، عن صمتها بعد حالة الجدل الواسعة بسبب ما تردد حول انفصالها عن زوجها. 

وقالت رنا الحريرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى: "لأنى بعرف إنه حياتى الخاصة صارت فجأة محور اهتمام.. اسمحولى أحول اهتمامكم للمكان الأصح والأفضل لقضايا أهم بكثير منى ومن حياتى ومن أى إنسان لقضايا لازم كلكم تحكوا فيها لأنها فعلا بحاجة لأصواتكم واهتمامكم ولكل التغطية الإعلامية الممكنة". 

وأضافت رنا الحريرى: "موضوع زواجى أو انفصالى ما رح يغير شيء بحاة حدا منكم، بس إنتو قادرين تعملوا تغيير بحياة كثير ناس بحاجتكم، وأنا بخير وحياتى رح تستمر بكل الأحوال، بس فى كثير ناس غيرى مو بخير وأحوج منى لدعمكم". 

رنا الحريرى 

رنا الحريرى وباسم ياخور 

ترددت أنباء عن انفصال الفنان الشهير باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري، وزادت الأخيرة الشكوك بحذف النجم السوري من حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور “إنستجرام”.

رنا الحريري لم تكتف فقط بحذف صورها مع باسم ياخور، وإنما حذفت حسابه من قائمة الأشخاص الذين تتابعهم من حسابها الشخصي.

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حذفت رنا الحريري صورها مع باسم ياخور وتركت 3 أو 4 صور قديمة فقط، وهو ما زاد من الشكوك حول انفصالهما، كما كتبت رسالة عبر خاصية القصص القصيرة جاء فيها: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى".

كما نشرت رنا الحريري صورا عبر خاصية القصص القصيرة كتبت فيها: "الحياة مو شرط تكون سهلة، للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف في أوقات كثيرة، بس إذا في الحياة شخص واحد بيدعمك ويحبك بصدق، صديق حقيقي أو ممكن حدا من أهلك، رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي تواجهك".

في المقابل، احتفظ بسم ياخور بصداقة رنا الحريري عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور “إنستجرام”، كما احتفظ بالصور التي جمعتهما.

باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

ورغم تردد أنباء الانفصال وتزايد الشكوك حول الأمر، إلا أن أيا من الزوجين  لم يحسم الأمر إلى الآن بشكل قاطع وسط تردد أنباء بأن الانفصال وقع بالفعل بين الزوجين منذ فترة.

رنا الحريري الكاتبة رنا الحريرى باسم ياخور الفنان باسم ياخور زوجة الفنان باسم ياخور

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