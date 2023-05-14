نجوم الراب يعزون أبيوسف في وفاة والدته الإعلامية صديقة حياتي

حرص عدد من نجوم الراب على نعى والدة مغنى الراب أبيوسف الإذاعية صديقة حياتى والتى رحلت أمس، السبت.

وكتب أبو الأنوار: "انتقلت إلى رحمة الله المغفور لها بإذن الله صديقة محمد حياتى أمى الثانية ووالدة صديقي وأخويا يوسف محمد، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كما كتب ليل بابا: "انتقلت إلى رحمة الله والدة يوسف الطاي الرجاء الدعاء لها بالمغفرة والرحمة".

فيما كتب أحمد سانتا: "انتقلت إلى رحمة الله والدة يوسف الطاى.. الرجاء الدعاء لها بالرحمة المغفرة".

وكتب أحمد ناصر الجوكر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله والدة يوسف الطاى ادعولها بالرحمة والمغفرة وادعو للأسرة بالصبر".

يقام عزاء الإذاعية الراحلة صديقة حياتي، والدة مطرب الراب أبيوسف، الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم.

واعتذر مطربا الراب مروان موسى وعفروتو لطرحهما تراك جديدا بعد وفاة والدة أبيوسف، وأكدا أن التراك الجديد كان جاهزًا على المنصات بموعد ثابت.

توفيت صديقة حياتي، والدة مطرب الراب أبيوسف، مساء أمس السبت، حيث أعلن الخبر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وكتب أبيوسف، في الستوري الخاص به على “إنستجرام” منذ قليل: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أمي، صّدِيقة محمد، حياتي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

من هو أبيوسف

أبيوسف هو أحد أبرز الأسماء الغنائية، في ساحة غناء الراب المصري، صدرت له أكثر من مائة أغنية، كتبها بنفسه، ويطرح أغانيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت قناته الرسمية عبر "يوتيوب" على أكثر من 211 ألف مشترك.