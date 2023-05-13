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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعو لها بالرحمة .. وفاة والدة مغني الراب أبيوسف

صدى البلد

توفيت منذ قليل والده مطرب الراب أبيوسف، حيث أعلن الخبر عبر حسابه  على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وكتب أبيوسف، في الاستوري الخاص به على انستجرام منذ قليل: انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أمي، صّدِيقة محمد، حياتي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


من هو أبيوسف:

أبيوسف هو أحد أبرز الأسماء الغنائية، في ساحة غناء الراب المصري، صدر له أكثر من مائة أغنية، كتبهم بنفسه، ويطرح أغانيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت قناته الرسمية عبر "يوتيوب" على أكثر من 211 ألف مشترك.

بدأ مشواره الفني كعازف "درامز" في إحدى الفرق الغنائية، التي كانت تهتم بأغاني "الميتال"، وكما أنه كان يهتم بالتأليف الموسيقي مستخدمًا آلة الجيتار بحسب ما ذكره في أحد حواراته الصحفية بموقع "معازف".

300 أغنية بين الحذف والزيادة

صرح أبيوسف خلال أحد الحوارات الصحفية أن أغانيه تجاوزتْ أكثر من 300 أغنية، وعن العدد القليل لأغانيه المتاحة عبر قناته الرسمية، أوضح أنه حذف عدد كبير من هذه الأغاني لأسباب مختلفة.

عن سبب حذفه لأغانيه ذكر أنه لا يحذف إلا الأغاني المرتبطة بحدث ما، موضحًا أن بعد فترة يمر الحدث ولا يتذكره الناس؛ فتصبح الأغنية غريبة عنهم، وأشار إلى أن إحدى الأغاني كتبها لفنان، وعندما رحل قرر أن يحذف الأغنية.

أغاني مهمة في مسيرة أبيوسف

من أبرز أغاني أبيوسف "سباجيتي"، و"أوهام"، و"أنا مش هقدر" التي تعاون خلالها مع المطرب شعبان عبد الرحيم، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 2 مليون مشاهدة  و"تقريبًا دي النهاية"، و"واحد واحد".

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