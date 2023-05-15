اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام تحت شعار «قواعد المرور سلوك حضاري» .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي ، ان فعاليات أسبوع المرور العربي، تأتى من أجل تعزيز الوعي بالسلامة المرورية وتوفير بيئة آمنة على الطرقات وتعزيز الوعي لدى المجتمعات العربية بالسلامة المرورية.

وأضافت الإدارة العامة للمرور السعودي ، ان فعاليات أسبوع المرور العربي، لحث السائقين بالتزام بالقواعد المرورية والأنظمة التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية.

فعاليات أسبوع المرور العربي

وتأتي هذه الفعالية السنوية من أجل الإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات ولتنمية الوعي المروري في جميع الوطن العربي والتقليل من الحوادث المرورية على الطرقات وتصحيح السلوكيات الخاطئة لدى السائقين .

وخلال فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023 بالمملكة العربية السعودية ، تم استعراض أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة الحركة المرورية.