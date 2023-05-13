أكثر سيارة SUV مبيعا في مصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، عن تقريره الاخير لشهر ابريل الماضى ، واذى اوضح عن وجود انخفاض حاد فى نسب مبيعات السيارات داخل السوق المحلى المصرى .

شيري تيجو 3 موديل 2023

كما اوضح تقرير الأميك عن اعداد مبيعات السيارات الرياضية الـ SUV فى مصر خلال أبريل الماضى، حيث تصدرت شيري تيجو 3 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 246 مركبة في مختلف وحدات المرور .

وتستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، و قوة 125 حصانا، وعزم أقصي للدوران يصل الي 160 نيوتن/متر ،وتصل سعة خزان وقودها الي 55 لترا، وبها ناقل حركة أوتوماتيك،

شيري تيجو 3 موديل 2023

و تستهلك السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 لقطع مسافة 100 كم/ساعة 6.1 لتر من الوقود، وتصل السرعة القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيري تيجو 3 موديل 2023

و تأتي الابعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، بطول 4419 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1651 مم، وقاعدة عجلات بطول 2510 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 550 لتر .

شيري تيجو 3 موديل 2023

تحتوي مقصورة شيري تيجو 3 موديل 2023علي أنظمة ترفيه، وكماليات في مقدمتها، وزر تشغيل وإيقاف السيارة، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة وسطية مقاس 8 بوصة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي.

شيري تيجو 3 موديل 2023

اما عن وسائل الامان للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، فتاتى بوسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب.

شيري تيجو 3 موديل 2023

واخيرا اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، فى تاتى بفئة سعرية واحدة TINTED GLASS وبسعر 535 الف جنيه .