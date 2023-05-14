رئيس البورصة الأسبق يشرح تفاصيل ومميزات صندوق الاستثمار في الذهب

كشف الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة الاسبق مميزات اطلاق الهئية العامة للرقابة المالية اول صندوق للاستثمار في الذهب، مؤكدا انه يؤدي الي التنوع لانه يقدم ادوات مالية جديدة في سوق المال، فضلا عن ان الذهب يلعب دور كبير في حياة المصريين، ووجود هذا صندوق يسهل عليهم الاستثمار في الذهب.



اوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" تقديم الاعلامية "انجي انور" على قناة etc أن المواطن يقوم بشراء الوثيقة وهي تعبر عن القيمة التي تم شراء الذهب بها في ذلك اليوم وبناء عليه لا يحتاج الي النزول والشراء، وفي هذه الحالة الذهب الذي تم شرائه يحفظ في خزنة شركة " ايجي كاش " وهي شركة وطنية متخصصة في هذا المجال، ومن حق المستثمر في الصندوق الخروج في اي وقت يشاء والطريقة التي يرغب في الخروج بها، سواء الخروج النقدي او العيني، لافتا الي ان الهيئة العامة خصصت يومي الاثنين والخميس للخروج.



وأضاف الترجمان ان الصندوق يكون مفيدا للراغبين في الاطمئنان على استثماراتهم، او الراغبين في توفر سيولة مالية في اي وقت حال رغبتهم في البيع، فضلا عن انه يسمح للشركات والمؤسسات الاستثمار في الصندوق، وكذلك الاشخاص الذين لا يمتلكون مبالغ كبيرة للادخار، مشيرا الي ان الوثيقة تبدأ ب10 جنية، ويكون الحد الادني لاول مرة فقط 10 وثائق اي 100 جنية.



وأكد ان صندوق الاستثمار في الذهب غير مقيد في البورصة للسماح لاكبر عدد من المواطنين بالمشاركة فيه، كما ان الصندوق ليس فيه مضاربة، وانما هو وسيلة للادخار منوها انه يمكن العمل على طرح اخر يكون مقيد في البورصة.

واشار الي ان الصندوق لا يستهدف رقم بحد ذاته وانما يفتح اسبوعيا ويتم الاكتتاب فيه.