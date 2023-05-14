شوف عيار 21 وصل كام.. سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الخميس 14 مايو 2023،
وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يبحث عنها المواطنيين، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر
الاالاونصة بيع 83,526 شراء 85,303 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200جنيها
الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.