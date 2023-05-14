شوف عيار 21 وصل كام.. سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الخميس 14 مايو 2023،

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يبحث عنها المواطنيين، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

الاالاونصة بيع 83,526 شراء 85,303 جنيها

الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200جنيها

الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857 جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.