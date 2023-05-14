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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضربات متتالية تهز أسعار الذهب.. وانخفاضات متوقعة خلال الأيام المقبلة

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 7.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت وأيضا اليوم الأحد.

وقدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 14-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

وهبط سعر الذهب في مصر من 2800 لعيار 21 إلى 2350 جنيها بتراجع بلغ 450 جنيها.

وكشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بفضل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”: سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 2250 جنيهًا بعدما وصل الفترة السابقة إلى 2850 جنيهًا.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق، مؤكدا أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية  للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.
ويبحث الكثير عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ يهم سعر المصنعية الكثير خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفع مقارنة بمصنعية السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، فيتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام ، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2400 جنيه للشراء ، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2500 جنيه فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

وسعر المصنعية قد يكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة.
 

ويبحث الكثير عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ يهم سعر المصنعية الكثير خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفع مقارنة بمصنعية السبائك.

عند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، فيتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام ، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2400 جنيه للشراء ، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2500 جنيه فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

كما أن سعر المصنعية قد يكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة.
سعر جرام الذهب عيار 21

• سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد  ، 2,400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

• سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد  ، عيار 18: 2,057 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب

• بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد  ، عيار 24 للبيع : 18,800  جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

• بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد  ، عيار 24: 2,010 دولارات بعد 2056

 

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