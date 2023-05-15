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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهاب لجولة ثانية.. أردوغان يتراجع أمام كليشدار بعد فرز 98.02% من الأصوات

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأثنين، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.34% في المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، بينما حصل منافسة كمال كليشدار أوغلو على 44.99%، وذلك بعد فرز 98.02% من الأصوات الانتخابية.

ومن جانبه، قال كليشدار أوغلو في كلمة ألقاها، إنه تم تحقيق نسبة مشاركة مكثفة وليس من حق أحد ادعاء الفوز، لافتا إلى أن النتائج كشفت أن أردوغان لم يتمكن من نيل الثقة، وقد تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية.

وأضاف زعيم المعارضة التركية، أن أردوغان لم يحصل على النتائج التي أرادها في الانتخابات ولن ينل الثقة.

وأكد كليشدار أوغلو، على أنه سيفوز بـ الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، لافتا إلى أنه رغم كل الافتراءات والأكاذيب لم يحقق أردوغان النسبة التي يريدها ، وإذا كان الشعب يريد جولة ثانية فهذا على رأسنا، سنفوز في الجولة الثانية.

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